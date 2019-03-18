كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول صورة للتركي المشتبه به في حادث إطلاق النار بهولندا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الشرطة الهولندية اليوم الاثنين إنها تبحث عن تركي في السابعة والثلاثين من عمره فيما يتعلق بإطلاق نار يعتقد أنه تسبب في مقتل شخص واحد على الأقل.

وقالت الشرطة في بيان "تطلب الشرطة منكم توخي الحذر من جوكمان تانيس البالغ من العمر 37 عاما (المولود في تركيا) فيما يتعلق بواقعة صباح اليوم".

ونشرت وسائل إعلام صورة للرجل التركي المتهم بحادث إطلاق النار.

وتوصلت الشرطة الهولندية إلى تحديد المشتبه به باعتداء أوتريخت وهو رجل تركي المولد.

وقال رئيس وكالة مكافحة الإرهاب في هولندا إن الحادث هو "هجوم إرهابي فيما يبدو".

وكانت هيئة الإذاعة الهولندية (إن.أو.إس) قالت إن رئيس الوكالة بيتر-ياب ألبرسبرغ أدلى بهذا التصريح بعد إصابة عدة أشخاص بالرصاص في ترام بمقاطعة أوتريخت في وسط البلاد.

وأعلنت الشرطة الهولندية عن سقوط قتيل، وإصابة 9 آخرين في إطلاق نار في "منطقة ساعة 24 أكتوبر" بمدينة أوتريخت وسط هولندا، صباح اليوم الاثنين.

وكتبت الشرطة على تويتر "التحقيق يشمل وجود دافع إرهابي محتمل"، فيما كتب رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الهولندي بيتر-جاب البيرسبرغ على تويتر أنه يجري "مشاورات أزمة"، مضيفا أن "الدافع الإرهابي غير مستبعد.. والمعلومات لم تكتمل بعد".

وقال قائد مكافحة الإرهاب الهولندي إن إطلاق النار حدث في أكثر من موقع".

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وقالت الشرطة الهولندية إن المسلح الذي فتح النار على الترام في مدينة أوتريخت، لا يزال طليقا، و يتم البحث عنه بكل الوسائل الممكنة.

وتحدثت الشرطة عن مسلح واحد، إلا أنها لم تستبعد وجود مسلحين آخرين، بحسب ما نقلت وكالة "إيه أن بي" الهولندية للأنباء عن الشرطة.

وعززت قوات الأمن إجراءاتها عند مقر الحكومة في لاهاي، وفق ما أفادت الإذاعة الهولندية.

هذا وتم وقف حركة النقل العام في كافة أنحاء مدينة أوتريخت.

وقررت السلطات الهولندية وجمعيات إسلامية إغلاق المساجد في أوتريخت احترازيا.

هذا وعززت قوات الأمن الهولندية، الإجراءات الأمنية في المطارات والمواقع العامة الحيوية.

وطلبت الشرطة من المدارس في أوتريخت إغلاق أبوابها.

في الأثناء، يعقد رئيس الحكومة الهولندية اجتماعا طارئا بعد حادثة إطلاق النار في أوتريخت.

وأضافت الشرطة أن السلطات طوقت ميدانا في محطة للترام بوسط المدينة، وانتشرت خدمات الطوارئ في المكان