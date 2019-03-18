كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انفجار نيزك يزن 10 أضعاف قوة قنبلة هيروشيما فوق الأرض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انفجر نيزك فوق الأرض في ديسمبر الماضى، يصل إلى عشرة أضعاف قوة القنبلة الذرية التي دمرت مدينة هيروشيما في الحرب العالمية الثانية.

ووقع الانفجار يوم 18 ديسمبر 2018، فوق بحر بيرنج بين روسيا وألاسكا، ويعتقد أنه ثاني أكبر انفجار نيزكي في السنوات الثلاثين الماضية، والأكبر منذ كرة تشيليابينسك النارية الشهيرة عام 2013.

ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية اليوم، أن انفجارات النيزك شائعة ولكن الأحداث الكبيرة نادرة، حيث تحدث هذه الضخامة فقط بضع مرات في القرن.

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ويبلغ عرض النيزك 30 قدمًا "عشرة أمتار"، ويزن أكثر من 1500 طن، ويطلق نفس الكمية من الطاقة مثل 173 كيلو طن من مادة تي إن تي.

وقام بيتر براون من جامعة أونتاريو الغربية "كندا" بتبنى هذا الاكتشاف ونشر نتائجه على تويتر.