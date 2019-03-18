كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كان إماما لمسجد النور.. الشهيد السعودى الذى رفع يده إلى السماء بعد مذبحة نيوزيلندا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفع أحد ضحايا مذبحة المسجدين فى نيوزيلندا، إصبعه نحو السماء، كأنه يردد الشهادة قبل ساعات من وفاته في المستشفى.

وأصبح محسن الحربي، وهو مهاجر سعودي، الضحية الخمسين الذي يستشهد في الهجوم الناري في نيوزيلندا، والذي يعد الآن ثاني أسوأ مذبحة في العالم في زمن السلم.

وقالت صحيفة "ديلى ميل" اليوم، قام عامل محطة تحلية المياه- 63 عامًا، والذي انتقل إلى نيوزيلندا قبل 25 عامًا، بعمل لفتة إسلامية، معلنة حبه لله، حيث كان يوضع على نقالة من مسجد النور بعد ظهر يوم الجمعة.

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وتوفي محسن في مستشفى كرايستشيرش بعد 8 ساعات من إطلاق النار من قبل الإرهابى الاسترالي برينتون تارانت فى صلاة الجمعة.

وفي تطور آخر مروع، أصيبت زوجته منال بنوبة قلبية، لأنها بحثت عنه بشدة حتى انهارت، وهي الآن تصارع الموت في المستشفى في حالة حرجة.

وقال فراس الحربي، نجل محسن الحربي، إن والده مسلم متدين وإمام غير متفرغ، وألقى بعض خطب الجمعة في مسجد النور، مضيفاً أن إشارة والده كانت علامة على ورعه الديني، وتابع "نحن نقبل مصيره وإرادة الله، أنا ممتن وأشكر الله في جميع الحالات والظروف".

وكانت مذبحة نيوزيلندا، أسوأ حادث إطلاق نار في العالم الغربي في زمن السلم، في المرتبة الثانية بعد مذبحة لاس فيجاس في أكتوبر 2017 والتي راح ضحيتها 58 شخصًا في الولايات المتحدة.