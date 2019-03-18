كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماكرون: الحل الأمني هو الوحيد لعنف "السترات الصفراء" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن "الحل الوحيد هو الحل الأمني" في مواجهة اندلاع موجة جديدة من العنف يوم السبت خلال مظاهرة لـ"السترات الصفراء" في باريس، وفقًا لما أكده مصدر قريب من ماكرون.

وأوضح هذا المصدر أن الرئيس ماكرون يعتقد أن الوضع "يظهر أن الأمر يتعلق بنواة أساسية من 40 ألف إلى 50 ألف شخص وأن الحل الوحيد الممكن هو الحل الأمني".

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وأضاف أن ماكرون "مصمم للغاية" على ضمان وقف أعمال العنف ويرى أنه لا يوجد حوار ممكن مع هذه النواة الأساسية المتطرفة".

وبعد أعمال العنف التي وقعت يوم السبت في الشانزليزيه، اجتمع الرئيس ماكرون صباح اليوم مع رئيس وزرائه إدوار فيليب وثلاثة من وزارئه المكلفين بالداخلية والعدل وكذلك الأمين العام للإليزيه ومدير مكتب الرئيس.

وليس من المقرر أن يتم إلقاء أي بيان في الإليزيه عقب اجتماع الأزمة الذي تمت إضافته إلى جدول أعمال رئيس الجمهورية مساء الأحد.