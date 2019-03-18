كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ديلى ميل: إرهابى نيوزيلندا كثف تدريباته فى "الجيم" المواجه لمدرسة إسلامية قبل المذبحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثّف الإرهابى المتهم بتنفيذ عمليات إطلاق النار في مسجدين بنيوزيلندا، تمارين اللياقة في صالة الألعاب الرياضية "الجيم" قبل ارتكاب المذبحة ضد المصلين، حسبما نشرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية اليوم.

ويقال إن الإرهابى كان يرفع أوزان تصل إلى 440 رطلاً "200 كجم" في صالة ألعاب رياضية مواجهة لمدرسة إسلامية ومركز لرعاية الأطفال في كرايستشيرش، كان يديريه الدكتور محمد عليان، الذى أصيب فى المذبحة بمسجد النور، بينما استشهد ابنه عطا عليان.

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وقال رجل حضر نفس صالة الألعاب الرياضية مثل الإرهابى تارانت، إنه كان يعتقد في البداية أن المتهم كان أحد المشجعين، وزعم أنه كثف بسرعة كبيرة إعداد نفسه في الفترة التي سبقت الهجوم.

ومن جهة أخرى، ذكرت "ديلى ميل" أنّ نادى السلاح الذى تدرب فيه الإرهابى على تصويب السلاح أغلق مقره، تعاطفاً مع ضحايا المذبحة.