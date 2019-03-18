كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دمشق: بإمكان الجيش السوري إخراج القوات الأمريكية من التنف وإدلب ستعود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الدفاع السوري العماد علي أيوب أن أي وجود عسكري لأي دولة من دون دعوة سوريا هو احتلال ويحق لسوريا الدفاع عن سيادتها وإدلب ليست استثناء وستعودة للسيادة السورية.

نقلت وكالة "سانا" عن وزير الدفاع السوري العماد علي عبد الله أيوب قوله إن "أي وجود عسكري لأي دولة دون دعوة سورية هو احتلال ويحق لسورية الدفاع عن سيادتها وإدلب ليست استثناء وستعود إلى السيادة السورية".

وأشار العماد أيوب في مؤتمر صحفي بمشاركة رئيسي الأركان العراقي الفريق أول ركن عثمان الغانمي ورئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري إلى نجاح الاجتماع الثلاثي عل ىمختلف الصعد، وقال "هذه الاجتماعات كانت مهمة للجميع وهي ناجحة بامتياز وعلى شتى الصعد والمستويات وما تمخض عنها سيساعدنا في الاستمرار في مواجهة التحديات والأخطار والتهديدات التي أفرزها انتشار الإرهاب التكفيري وتمدده في هذه المنطقة الحيوية من العالم".

وأضاف الوزير السوري "لا نساوم ولا نناقش بحقنا في الدفاع عن سيادتنا وسنستعيد السيطرة على كل شبر من الأرض السورية".

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ولفت العماد أيوب إلى أن "عوامل القوة متوفرة لدى الجيش العربي السوري لإخراج القوات الأمريكية المحتلة من التنف وأمريكا وغيرها سيخرجون من سوريا".

وجدد الوزير السوري إرادة دمشق باستعادة شرق الفرات من سيطرة "قسد" إما بالمصالحات أو بتحرير الأرض، وقال "الورقة المتبقية مع القوات الأمريكية هي "قسد" وسنتعامل معهم إما بالمصالحات وإما بتحرير الأرض.. وخيارنا أن نعيش كسوريين مع بعضنا بعضا إلى الأبد وفق مشيئتنا وليس مشيئة الآخرين".

وأضاف العماد أيوب إلى أن "الاعتداءات الإسرائيلية مرتبطة برفع معنويات الإرهابيين المنهارة" وأشار إلى أن الجيش السوري يتصدى للاعتداءات الإسرائيلية ويسقط معظم صواريخها وبالتالي إفشال الأهداف الإسرائيلية.