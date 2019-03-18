كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إرهابى نيوزيلندا يرفض توكيل محامى.. وتحذير من تحويل المحاكمة لسيرك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طرد الإرهابى المتهم بقتل 50 شخصا في هجوم إرهابي على مسجدين في نيوزيلندا، محاميه، ويخطط لتمثيل نفسه في المحكمة، وفقاً لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية اليوم.

ورفض برينتون تارانت- 28 عاما، محاميه الذي عينته المحكمة بعد مثوله لأول مرة أمام المحكمة يوم السبت.

وقال المحامى ريتشارد بيترز، إن المسلح أخبره أنه يريد أن يمثل نفسه في الوقت الذي تتجه فيه قضيته إلى المحاكمة، حسبما أفادت صحيفة "إن زد هيرالد".

وأثار قرار الصدمة مخاوف من أن يستخدم السفاح ما سيكون بمثابة محاكمة قتل رفيعة المستوى، كمنصة لنشر خطاب الكراهية والخديعة المناهض للمسلمين.

وقال بيترز إنه على الرغم من أن القرار قد يبدو غير منطقي، إلا أن تارانت بدا واضحًا، وليس مختل عقليًا.

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ورغم أن الإرهابى لم يخبر المحامى أبدًا عن سبب رغبته في تمثيل نفسه، لكن بيترز قال إنه يفترض أن الأساس لذلك هو أنه يعتقد أنه سيتم إنجاز المهمة بشكل أفضل بنفسه.

وأضاف :"أظن أنه لن يخجل من الدعاية، وربما ستكون هذه هي الطريقة التي يدير بها المحاكمة، ستكون وظيفة قاضي المحاكمة هي التعامل مع ذلك".

كما تابع بيترز :"لكن هذا ليس مكانًا لطرح أي وجهات نظر.. إنها ببساطة هناك لتحديد البراءة أو الذنب، ولن تكون المحكمة متعاطفة معه إذا كان يريد استخدام المحاكمة للتعبير عن آرائه الخاصة"، كما حذّر من تحويل المحكمة لسيرك.

ويواجه السفاح حاليًا تهمة واحدة من جرائم القتل، ولكن من المتوقع توجيه المزيد من التهم في الأيام المقبلة.

ولم يتقدم الإرهابى بطلب للحصول على كفالة أو لإلغاء اسمه، ومن المتوقع أن يمثل أمام المحكمة العليا في 5 أبريل.