أكد رئيس وكالة "مكافحة الإرهاب" الهولندية، إطلاق نار في عدة مواقع في أوتريخت، لافتا إلى أن المسلح ما زال طليقا.
إلى ذلك، قررت السلطات الهولندية وجمعيات إسلامية إغلاق المساجد في أوتريخت احترازيا.
قتل شخص واحد على الأقل وأصيب آخرون، في حادث إطلاق نار "قد يكون إرهابيا" في حي سكني بمدينة أوتريخت وسط هولندا، صباح الاثنين.
وأضافت الشرطة أن "دافع إرهابية" قد تكون وراء الحادث، فيما طوقت السلطات ميدانا في محطة للترام بوسط المدينة، حيث وقع الحادث، وانتشرت خدمات الطوارئ في المكان.
وأوضحت شرطة أوتريخت بأنه تم إرسال مروحيات إلى مكان الحادث، وناشدت المواطنين الابتعاد للسماح للمسعفين ورجال الإنقاذ بالقيام بعملهم.
وكتبت الشرطة على حسابها على "تويتر" تقول: "حادث إطلاق نار، هناك تقارير عن عدة جرحى"، مضيفة: "إنه حادث إطلاق نار داخل ترام. لقد تم إرسال عدة مروحيات لتقديم المساعدة".
وانتشر أفراد من الشرطة في مكان الواقعة، في محاولة لمطاردة المسلح الذي هرب، وفقا لما نقلته صحيفة "ميرور" البريطانية.
وعقب الحادث، قال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته إن الحكومة تجري محادثات أزمة بعد هجوم إطلاق النار الذي لم يتضح بعد تفاصيله، أو دوافع منفذه.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل| هولندا.. إغلاق عدد من المساجد احترازيا بعد هجوم أوتريخت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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