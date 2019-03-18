مجلس العاصمة يدعو المسلمين والعرب لتحمل مسؤولياتهم تجاه القدس

أكد مجلس محافظة العاصمة أن المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة المقدسة، "لا يمكن السكوت عنه لأن له تبعات خطيرة"، محملا سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة المسجد الاقصى والمقدسات الدينية في القدس.

وقال المجلس في بيان له اليوم الإثنين: إن الوصاية الدينية على المقدسات المسيحية والإسلامية كانت وستبقى تحت الرعاية الهاشمية، مشيرا الى خطورة قرارات سلطات الاحتلال الاسرائيلي إغلاق باب الرحمة في المدينة المقدسة، ومواصلة المستوطنين الإسرائيليين اقتحام المسجد الاقصى تحت حماية قوات الأمن الإسرائيلية.

ودعا المجلس الدول والحكومات العربية والإسلامية الى تحمل مسؤولياتهم التاريخية تجاه ما يحدث من انتهاكات غير مسبوقة في ثاني القبلتين وأولى الحرمين، واتخاذ موقف عربي وإسلامي موحد تجاه ما يحاك للقضية الفلسطينية عموما، ومدينة القدس المحتلة خاصة.

