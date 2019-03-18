«العربية»: إصابات في إطلاق نار بمدينة أوتريخت بهولندا

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Al Masry Al Youm Publishing and Printing قالت الشرطة الهولندية إن كثيرين أصيبوا في إطلاق نار في مدينة أوتريخت وسط هولندا، صباح الاثنين، حسبما ذكر موقع «العربية نت». وأضافت الشرطة أن السلطات طوقت ميدانا في محطة للترام بوسط المدينة وانتشرت خدمات الطوارئ في المكان. وأفادت الشرطة بتحليق مروحيات فوق موقع إطلاق النار في أوتريخت، وطالبت، سكان أوتريخت إفساح المجال أمام طواقم الإسعاف. ولم تعلن وسائل الإعلام الهولندية عن طبيعة الحادث أو عدد الجرحى.

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