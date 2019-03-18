دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters شرطة هولندا لا تستبعد الدافع الإرهابي في واقعة إطلاق الرصاص في أوتريخت أمستردام (رويترز) - قال متحدث باسم الشرطة إن إطلاق النار داخل ترام في هولندا يوم الاثنين قد يكون له دافع إرهابي. وأضاف يوست لانشاجه أن الشرطة تبحث هذا الاحتمال. وقال رئيس الوزراء مارك روته إنه "يشعر بقلق بالغ" إزاء الواقعة. (إعداد علا شوقي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)

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