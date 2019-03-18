شرطة هولندا لا تستبعد الدافع الإرهابي في واقعة إطلاق الرصاص في أوتريخت

أمستردام (رويترز) - قال متحدث باسم الشرطة إن إطلاق النار داخل ترام في هولندا يوم الاثنين قد يكون له دافع إرهابي.
وأضاف يوست لانشاجه أن الشرطة تبحث هذا الاحتمال.
وقال رئيس الوزراء مارك روته إنه "يشعر بقلق بالغ" إزاء الواقعة.
(إعداد علا شوقي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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