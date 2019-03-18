رئيس وزراء هولندا: نشعر ببالغ الحزن ولا نستبعد أن يكون هجوم أوتريخت عمل إرهابي

ترجمة: أحمد أبو عقيل

قال رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي، إنه يشعر بقلق بالغ الحزن إزاء الهجوم الإرهابي في أوتريخت الذي وقع صباح اليوم الاثنين، وتابع:" بينما كنت عائداً إلى مكتبي للقاء فريق الأزمات، أعلن المنسق الوطني لمكافحة الإرهاب والأمن رفع مستوى التهديد لمقاطعة أوترخت إلى أعلى مستوى .

كان رئيس الوزراء في منتصف اجتماع عندما فتح رجل النار في الترام في أوتريخت، نتج عنه إصابة 7 أشخاص وقتل آخر، وألغى الاجتماع وعاد على الفور إلى مكتبه للقاء السلطات، وأكد رئيس الوزاء أنه على إتصال دائم مع الشرطة والمدعي العام.

Advertisements

قال رئيس بلدية أوتريخت يان فان زانين إنه تعم عقد اجتماع بين رئيس البلدية والشرطة والمدعي العام، مؤكدا أن الشرطة والمدعي العام يبحثون حاليًا عن الشخص المسؤول عن هذا الحادث، ويتلقى الجرحى العناية الكاملة وجاري التحقيق في ملابسات الحادث. ونحن لا نستبعد أن يكون هجوم إرهابي.



قال لودفايك أسشر ، زعيم PvdA ، إنهم قرروا إلغاء المظاهرة المقررة لتحسين المعاشات في روتردام ، بعد إطلاق النار في أوتريخت، وكتب على تويتر: "نحن نتابع التطورات.



ويعني رفع مستوى التهديد إلى 5 يعني وجود تهديد إرهابي حاسم في هولندا ومؤشرات ملموسة على أن الإرهابيين على وشك القيام بهجوم.