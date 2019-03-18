إستقبل رئيس الحكومة الأسبق تمام سلام المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان جان كوبيش وجرى عرض للاوضاع والتطورات في لبنان والمنطقة. واستقبل سلام وفدا من منتدى "بيروت تجمعنا" برئاسة اسامة شهاب وتم بحث في اوضاع ومطالب وشؤون العاصمة. ووعد سلام الوفد "بمتابعة مطالب ابناء العاصمة حفاظا على هويتها ودورها الوطني في مسيرتها الى جانب القضايا الاجتماعية والحياتية المحقة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سلام عرض الأوضاع مع كوبيش والتقى وفدا من منتدى بيروت تجمعنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.