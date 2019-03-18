قاووق: المجزرة الوحشية التي حلت بالمصلين في نيوزيلاندا أسرت أنفاس الدنيا

رأى عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق أن "المجزرة الوحشية الرهيبة التي حلت بالمصلين في مسجدين في نيوزيلاندا مجزرة أسرت أنفاس الدنيا".

وإعتبر قاووق في كلمة له خلال حفل تأبيني في بلدة الغسانية أن "هذه المجزرة الوحشية تعبر عن الكراهية و الأحقاد التي بثها الخطاب الغربي الحاقد ضد الإسلام.".

ولفت قاووق الى ان "كل يوم هناك انتهاك للمقدسات الإسلامية في القدس وهناك إستفزاز لمشاعر المسلمين ولا نسمع صوت ممن يدعي زعامة البلدان الإسلامية"، متسائلا:"هل سمع أحد بشيء من الإعتراض و التنديد من النظام السعودي ضد الإرهاب الإسرائيلي الذي يستهدف القدس و الشعب الفلسطيني".