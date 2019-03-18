قوى الأمن: شعبة المعلومات توقف سارق دراجات آلية من المتن الأعلى

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان أنه "حصلت في الآونة الأخيرة عدّة عمليات سرقة دراجات آلية من قبل مجهول، في بلدات مختلفة من المتن الأعلى. على أثر ذلك باشرت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها اللازمة للعمل على تحديد هوية الفاعل وتوقيفه، فجرى تكثيف دوريات المراقبة ضمن المناطق التي يحتمل تنفيذ عمليات سرقة فيها"، مشيرة الى أنه "بتاريخ 13/3/2019، وبنتيجة عمليات المراقبة الدقيقة في بلدة حمانا، تم الاشتباه بشخص مجهول يتجول بطريقة مشبوهة في محيط الأماكن التي تُركن فيها دراجات آلية، فألقي القبض عليه من قبل احدى دوريات الشعبة، وتبين انه يدعى: خ.ن (مواليد العام 1998، سوري)".

ولفتت الى أنه "بالتحقيق معه،إعترف أنّه أقدم خلال فترة شهرين على سرقة أكثر من عشرين دراجة من نوع "بارت" من بلدات: حمانا ، قبيع ، قرنايل والقريّة ، كما اعترف أنه يقوم ببيعها إلى شخص سوري في بلدةالفرزلالبقاعية لقاء مبالغ تتراوح بين /300/ و /400/ ألف ليرة لبنانية للدراجة الواحدة. أجري المقتضى القانوني بحقه وأودع المرجع المختص بناء على إشارة القضاء، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين".