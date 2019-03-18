بطيش عرض مع الاتحاد الوطني للفلاحين المطالب المتعلقة بزراعة القمح

استقبل وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش بحضور مدير عام الحبوب والشمندر السكري حنا العميل وفد الاتحاد الوطني للفلاحين اللبنانيين برئاسة محمد الفرو، وبحث معه في مطالب الفلاحين المتعلقة بزراعة القمح، واستلام المواسم والتسعير في خلال فترة الصيف لما له من انعكاسات ايجابية على المزارعين.

وشدد بطيش على اهمية الانتاج الوطني الصناعي والزراعي وخصوصا زراعة الحبوب وتحفيز هذا القطاع كما ونوعا لما فيه خير لمصلحة المزارعين وللاقتصاد الوطني، ووعد بالسعي الى تسريع عملية الاستلام لدى الجهات المعنية.