اعتصام لمزارعي البطاطا في عكار مطالبين بانصافهم وحماية انتاجهم

نفذ مزارعو البطاطا اعتصاما رمزيا لهم امام مصلحة الزراعة في العبدة - عكار، في حضور النائبين وليد البعريني ومصطفى علي حسين، رئيس دائرة الاوقاف الاسلامية الشيخ مالك جديدة، وهيئات نقابية زراعية ورؤساء اتحادات بلدية ومخاتير.

وأكد البعريني أن "عكار موحدة بنوابها وفعالياتها وهيئاتها البلدية والاهلية خلف المزارعين، ولن نقبل بأن يشعر المزارعون بان مؤامرة تستهدفهم في أرزاقهم وعيشهم الكريم"، مشيراً الى أن "هذه الوقفة الرمزية التضامنية مع المزارعين اليوم تأتي في اطار سلسلة تحركات سنلجأ اليها في انتظار نتائج الاتصالات التي اجريت بالامس وصباح اليوم، فاذا كانت النتائج ايجابية فاننا متعاونون الى أبعد الحدود، اما اذا كانت سلبية لا سمح الله فسنبني على الشيىء مقتضاه، وليعلم الجميع اننا يدا واحدة وقلبا واحدا لتحقيق مطالب عكار. وسننزل الى الشارع بشكل سلمي ومدروس وسنوصل صوتنا الى المسؤولين لحين استجابتهم لمطالب عكار وانصاف المزارعين".

وبدوره ناشد النائب حسين "الحكومة مجتمعة ووزير الزراعة كونه الوزير المعني العمل على انصاف المزارعين وكلنا مزارعون، فان ادخال كميات كبيرة من البطاطا واغراق السوق اللبناني في عز جني محاصيل البطاطا في عكار، امر لا يمكن القبول به، سيما وان معالي الوزير مدرك لهذا الامر وكان ثمة اتفاق في لجنة الزراعة النيابية بعدم اعطاء اذونات لادخال كميات اضافية".

ولفت الى "ان ادخال كميات اضافية سيعرض الانتاج العكاري للكساد الامر الذي سينعكس سلبا على انتاج البقاع ايضا، وهذا سيتسبب بتداعيات سلبية كبيرة على لقمة عيش المزارعين، واننا نناشد الحكومة مجتمعة للوقوف الى جانب المزارعين وانصافهم وحماية الانتاج الزراعي اللبناني في عكار وفي كل لبنان".