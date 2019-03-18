قبلان التقى سفير البرازيل: لضرورة تعزيز العلاقات بين البلدين

بحث رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان مع السفير البرازيلي في لبنان باولو كودييرو العلاقات المشتركة بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها ،وتم استعراض الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة.
ورحب قبلان بالسفير كودييرو في وطنه الثاني، متمنيا له النجاح والتوفيق في مهامه وتوطيد علاقات التعاون بين البلدين الصديقين.وشدد قبلان على ضرورة تعزيز العلاقات بين لبنان والبرازيل لتكون متينة تعبر عن عمق الصداقة التي تجمع البلدين والشعبين، ولاسيما ان الجالية اللبنانية في البرازيل تنعم بالامن والاستقرار والاحترام وتعتبر البرازيل وطنا لها وتسهم في تقدمه وازدهاره.
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