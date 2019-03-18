"أنصار الله": قوى العدوان تماطل وتتهرب من تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى

ركّز القيادي في جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) عضو وفد صنعاء المفاوض، عبد القادر المرتضى، على أنّ "في الوقت الّذي لازالت قوى العدوان تماطل وتتهرّب من تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى، قامت بمنع تنفيذ أي عملية تبادل عبر الوساطات المحلية، حسب التوجيهات التي أصدرتها السعودية".

وأكّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "هذا دليل واضح على إهمالهم لأسراهم وعدم مبالاتهم بمعاناة الأسرى وعائلاتهم. كما هو دليل على أنّ المرتزقة مسلوبي القرار والإرادة، ولا يملكون من الأمر إلّا ما يمليه عليهم الضباط السعوديون والإماراتيون".

وكانت قد توصّلت الحكومة اليمنية و"أنصار الله" إلى اتفاق ضمن جولة مفاوضات السلام في ستوكهولم، في كانون الأول الماضي، لتبادل نحو 15 ألف أسير بين الجانبين، إلّا أنّ تنفيذه لا يزال متعثّرًا، كما اتفاقي الحديدة وتعز.