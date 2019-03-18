ونقلت وكالة الأنباء الماليزية "برناما"، عن المفتش العام للشرطة الماليزية محمد فوزي هارون، إشارته إلى أنّ "وحدة مكافحة الإرهاب، بالتعاون مع وحدة الشرطة الخاصة فرع ولاية صباح ووحدة الكوماندوس 69، نجحت في اعتقال 12 شخصًا يحملون الجنسية الفلبينية بينهم امرأة، إلى جانب رجل ماليزي، وهم مرتبطون بمجموعات إرهابية مثل "جماعة أبو سياف" وجماعة "ماؤوتى" وقوة "سولو الملكية".
وكانت الشرطة الماليزية قد أعلنت في تشرين الأول الماضي، اعتقال 8 أشخاص بينهم 7 أجانب للاشتباه في تورّطهم في التخطيط لأعمال تضر بالأمن العام في البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر شرطة ماليزيا اعتقلت خلال يومين 13 شخصا بتهمة الارتباط بجماعات إرهابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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