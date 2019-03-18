مقتل جنديين عراقيين في اشتباكات مع عناصر من حزب العمال الكردستاني

أعلن الجيش العراقي في بيان أن "قوة من عناصر حزب العمال الكردستاني اعتدت على حاجز أمني تابع لقيادة عمليات نينوى وقامت بدهس جندي فنشب على أثره اشتباك بين الجانبين أسفر عن استشهاد جنديين، كما أدى الاشتباك الى إصابة خمسة من عناصر حزب العمال الكردستاني بجروح"، مشيرا الى أن "الاشتباكات اندلعت عند مطالبة أحد الجنود باستحصال الموافقات الأمنية للسماح لعناصر حزب العمال باجتياز الحاجز الامني".

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