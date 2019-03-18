وزير النقل المصري الجديد يقيل نائب رئيس السكك الحديدية بسبب التقصير

قام وزير النقل المصري الجديد الفريق كامل الوزير، بإقالة نائب رئيس هيئة السكة الحديد، لقطاع الشؤون المالية مصطفى سلطان، بسبب تقصيره في العمل.

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