الهلال الأحمر السوري: توزيع مساعدات لـ 3665 أسرة بريف درعا

وزع متطوعو الهلال الأحمر العربي السوري مواد غذائية ومواد إيواء لـ 3665 أسرة، وذلك في الاستجابة للعائلات العائدة إلى قرى "سملين، زمرين، جدية، كفر شمس، أم العوسج، كفر ناسج، دير العدس" في ريف درعا الشمالي الغربي، وذلك جاء بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي واللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين واليونيسيف والمجلس الدنماركي للاجئين والصليب الأحمر الألماني والصليب الأحمر البريطاني والصليب الأحمر النرويجي، ولا يزال العمل جارياً على توزيع مساعدات مماثلة إلى عائلات عائدة أخرى.

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