رئيس الأركان العراقي: الأيام المقبلة ستشهد فتح معبر حدودي بين العراق وسوريا

ركّز رئيس الأركان العراقي عثمان الغانمي، على أنّ "الأيام المقبلة ستشهد فتح معبر حدودي بين العراق وسوريا".
وكان قد بدأ الاجتماع الثلاثي بين وزير الدفاع السوري علي أيوب، رئيس أركان الجيش الإيراني اللواء محمد باقري ورئيس أركان الجيش العراقي عثمان الغانمي في دمشق، بحضور كبار قادة الجيوش الثلاثة.
وكانت قد أوضحت وزارة الدفاع العراقية في بيان، أنّ "الاجتماع يهدف إلى بحث سبل تعزيز العلاقات والتنسيق العسكري في مكافحة الإرهاب بين الدول الثلاث، وتحقيق الاستقرار الأمني في المنطقة".
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