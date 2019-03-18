أردوغان: باقون في إسطنبول إلى يوم القيامة ولن تعود القسطنطينية أبدا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن "الأمة التركية باقية في إسطنبول، ولن يتمكن أحد من تحويل هذه المدينة إلى قسطنطينية مجددا"، مشيراً إلى "اننا سنبقى هنا إلى يوم القيامة، ولن تجعلوا من إسطنبول قسطنطينية".
ولفت إلى أنه "في حال استهداف تركيا، فإن شعبها لن يتردد في جعل جناق قلعة مقبرة للأعداء كما فعلت قبل 104 أعوام"، مشيراً إلى أن "الأمة التركية سطرت بدمائها تاريخا مجيدا في معارك جناق قلعة"، مشيدا بـ"الدور القيادي لباني تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك".
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