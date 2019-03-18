باقري: إيران ستبقى في سوريا ما دامت الدولة السورية تطلب ذلك

ثمّن رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية محمد باقري "التنسيق بين ايران والعراق وسوريا"، منوها بالنتائج التي تحققت في الميدان، مشيراً إلى ان "الدولتين السورية والعراقية طلبتا من إيران أن تقف إلى جانبهما في مواجهة الإرهاب ولذلك قدمت إيران كل ما تملك وكانت مساعدتها مثمرة في إتمام السلم والأمن في هذين البلدين"، مؤكداً أن "إيران ستبقى في سوريا ما دامت الدولة السورية تطلب ذلك".

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