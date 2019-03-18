الداخلية الإسرائيلية: المتهم بارتكاب المجزرة في نيوزيلندا زار إسرائيل عام 2016

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الداخلية للسكان والهجرة الإسرائيلية سابين حداد، أنّ "الأسترالي المتّهم بارتكاب مجزرة المسجدين في نيوزيلندا يوم الجمعة الماضي، برنتون تارانت، دخل إسرائيل في تشرين الأول 2016 بتأشيرة دخول سياحية مدّتها ثلاثة أشهر، ومكث في البلاد تسعة أيام".

وتارانت الّذي نشأ في مدينة غرافتون النيوزيلندية، متّهم بتنفيذ أسوأ جريمة في تاريخ نيوزيلندا الحديث، الّتي قُتل فيها خمسون شخصًا في مسجدين بمدينة كرايست تشيرش. وأظهرت صفحته على موقع "فيسبوك" أنّ رحلاته إلى الخارج شملت باكستان وكوريا الشمالية، إلى جانب اليونان وكرواتيا وبلغاريا وتركيا وغيرها من الدول.