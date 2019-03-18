أعلنت المتحدثة باسم وزارة الداخلية للسكان والهجرة الإسرائيلية سابين حداد، أنّ "الأسترالي المتّهم بارتكاب مجزرة المسجدين في نيوزيلندا يوم الجمعة الماضي، برنتون تارانت، دخل إسرائيل في تشرين الأول 2016 بتأشيرة دخول سياحية مدّتها ثلاثة أشهر، ومكث في البلاد تسعة أيام".
وتارانت الّذي نشأ في مدينة غرافتون النيوزيلندية، متّهم بتنفيذ أسوأ جريمة في تاريخ نيوزيلندا الحديث، الّتي قُتل فيها خمسون شخصًا في مسجدين بمدينة كرايست تشيرش. وأظهرت صفحته على موقع "فيسبوك" أنّ رحلاته إلى الخارج شملت باكستان وكوريا الشمالية، إلى جانب اليونان وكرواتيا وبلغاريا وتركيا وغيرها من الدول.
كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية الإسرائيلية: المتهم بارتكاب المجزرة في نيوزيلندا زار إسرائيل عام 2016 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.