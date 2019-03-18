وزير النفط في فنزويلا: قد نحوّل الخام المتجه لأميركا إلى روسيا أو دول أخرى

أعلن وزير النفط الفنزويلي مانويل كيفيدو، أنّ "بلاده قد تحوّل نفطًا كان يتّجه في الأساس إلى الولايات المتحدة الأميركية، إلى روسيا أو دول أخرى".

ولفت في اجتماع لوزراء النفط من منظمة "أوبك" وخارجها في باكو في أذربيجان، إلى أنّ "المولد في مرفأ خوزيه النفطي الرئيسي في فنزويلا يعمل الآن بعد انقطاع الكهرباء" الّذي أدّى إلى توقّف صادرات الخام الأسبوع الماضي. وأوضحت أنّ "كراكاس ستقرّر الوجهة الّتي ستشحن إليها نفطها، وانّ الهدف الرئيسي لبلاده تعزيز العلاقات مع روسيا"، متعهّدًا بـ"الالتزام بعقود توريد النفط إليها".