وزير الدفاع السوري: الورقة المتبقية لدى واشنطن هي "قسد" وسنتعامل معها

لفت وزير الدفاع السوري عبد الله أيوب إلى أن "الورقة المتبقية بيد واشنطن هي "قسد"، موضحا أنه "سيتم التعامل معها إما بالمصالحة أو بتحرير المناطق التي يسيطرون عليها بالقوة"، مشيراً إلى أن "الولايات المتحدة ستخرج من سوريا لأن وجودها غير شرعي وأي وجود عسكري لأي دولة دون دعوة رسمية للدولة السورية هو غير شرعي ومن حق سوريا الدفاع عن أمنها واستقرارها".

وأشار إلى أن "الدولة السورية ستبسط سيطرتها على كامل جغرافيتها عاجلا أم آجلا وإدلب ليست استثناء"، مؤكدا أن "الولايات المتحدة ستخرج من سوريا لأن وجودها غير شرعي"، لافتاً إلى أن "التنسيق بين إيران وروسيا وسوريا على أعلى مستوى والحديث عن غير ذلك مغرض".