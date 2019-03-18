رويترز: ألمانيا تشدد عمليات التدقيق على طول الحدود الهولندية

أفادت وكالة "رويترز" أن السلطات الألمانية شددت عمليات التدقيق على طول الحدود الهولندية بعد هجوم أوتريخت.

وكانت الشرطة الهولندية أعلنت عن تعرض محطة للترام بوسط مدينة أوتريخت لإطلاق نار، مشيرة الى أن "إطلاق النار في أوتريخت قد يحمل دافعا إرهابيا"، لافتة الى "أننا لا نستطيع حتى الآن تقييم خطورة إصابات الجرحى في الحادث".

فيما ذكرت وسائل إعلامية هولندية أن هناك أنباء أولية عن إصابة 9 وفرار المشتبه به بإطلاق النار، فيما تعمل الشرطة على مطاردته، مشيرة الى أن موقع إطلاق النار في أوتريخت الهولندية يعرف بـ"ساعة 24 أكتوبر".