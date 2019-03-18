"الحدث" عن مصادر إعلامية هولندية: إطلاق نار على أحد المساجد في أوتريخت

نقلت قناة "الحدث" عن مصادر إعلامية هولندية عن "إطلاق نار على أحد المساجد في أوتريخت"، مشيرةً إلى أن "السلطات الهولندية وجمعيات إسلامية تقرر إغلاق المساجد في أوتريخت احترازيا".

وكانت وسائل إعلامية هولندية ذكرت أن هناك أنباء أولية عن إصابة 9 وفرار المشتبه به بإطلاق نار في الترامواي في مدينة أوتريخت، فيما تعمل الشرطة على مطاردته، مشيرة الى أن موقع إطلاق النار في أوتريخت الهولندية يعرف بـ"ساعة 24 أكتوبر".