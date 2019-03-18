رئيس البورصة يطمح في قيد المزيد من الشركات العقارية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

قال محمد فريد رئيس البورصة، إنه يطمح في زيادة عدد الشركات العقارية المقيدة في بورصة الأوراق المالية، معربا عن جاهزية السوق لتوفير التمويل اللازم لتوسعات هذه الشركات.

وبحسب بيان من البورصة اليوم الاثنين، أشار فريد إلى أن أهمية القطاع العقاري لا تنحصر فقط في دعم النمو الاقتصادي، ولكنها تتضمن أيضا خلق فرص عمل وتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين.

جاء ذلك خلال كلمة رئيس البورصة في مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية اليوم، والذي حمل عنوان "كيفية الارتقاء بصناعة العقارات في مصر".

وسجل عدد الشركات العقارية المدرجة في البورصة المصرية ٣٦ شركة بقيمة رأسمال سوقي تصل إلى ٨٥ مليار جنيه حتى الأسبوع الأخير من فبراير الماضي، بحسب فريد.

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وأوضح فريد أن الشركات العقارية المدرجة في البورصة نفذت قرابة ١٠٩ عمليات لزيادة رؤوس أموال ما بين ٣٥ عملية زيادة بشكل نقدي، و٧٤ عملية زيادة عبر التوزيعات.

"نعمل في إدارة البورصة بشكل مكثف على استكمال عملية الإصلاح الشاملة لسوق الأوراق المالية من منظور سلسلة القيمة المُضافة لتعزيز التداول والسيولة، ورفع مستوى المعرفة والثقافة المالية لزيادة عدد المتعاملين للاستثمار والادخار والشركات للقيد والطرح"، بحسب محمد فريد.

وقال رئيس البورصة إن سلسلة القيمة المُضافة تتضمن ٣ محاور، الأول محور العرض وذلك عبر تحسين كل ما هو معروض أمام المستثمرين ورفع كفاءة وجودة الإفصاحات، والثاني محور الطلب عبر رفع مستويات المعرفة ونشر الثقافة المالية عبر تعزيز قنوات وآليات التواصل.

وأضاف أن المحور الثالث يتضمن تحسين بيئة التداول عبر إتاحة وتفعيل العديد من الأدوات والمنتجات المالية الجديدة التي تسهم في تنويع الخيارات الاستثمارية لمختلف فئات المستثمرين.

وذكر فريد، أن هناك عددا من الشركات الخاصة بقطاعات إنتاجية مختلفة أبدت رغبة للقيد والطرح بالبورصة، وجاري التشاور معها بشكل مختلف عبر عقد لقاءات مكثفة معها للتعريف بخطوات وإجراءات وقواعد ومزايا القيد.