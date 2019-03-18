خرجت 3 أطباء.. قصة كفاح "أميمة" الأم المثالية في الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد اليوم الإثنين، عن فوز أميمة محمد إمام عبدالله على مستوى المحافظة في مسابقة الأم المثالية عام 2019.

أميمة محمد إمام عبد الله، تعمل معلمة بمدرسة التربية الفكرية بمدينة الخارجة ولديها 3 أبناء كلهم أطباء، هجرها الزوج عام 1993 وحدث انفصال رسمي عام 1997، وذلك بسبب ظروف مادية خاصة بالزوج وترك أسرتها دون عائل.

أميمة والتي تسكن بحي السلام بمدينة الخارجة، قالت لـ"الخليج 365": "تركني زوجي مع 3 أولاد، الأكبر محمود وكان يبلغ من العمر 3 سنوات ونصف، ومحمد سنتان سنة، وفاطمة 11 يوما فقط، ولكنني أصريت على استكمال حياتي مع أبنائي وعدم الزواج برجل آخر للحفاظ عليهم".

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وتضيف: "كنا نسكن في شقة إيجار ولا أمتلك سوى راتبي المتواضع إلا أنني بعت كل مصوغاتي الذهبية وبدأت الإنفاق على أطفالي واضطريت لإعطاء دروس خاصة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة حتى أستطيع مواجهة ظروف المعيشة الصعبة وبالفعل مرت علي أيام لم أجد فيها الجنيه إلى أن وصل بي الحال للعمل ساعات إضافية حتى أستطيع تلبية احتياجات أبنائي".

أكدت أميمة، أنها نجحت في تربية أبنائها الثلاثة وكلهم حاليا أطباء بشريين الأول محمود حسين محمود يعمل طبيب بمستشفى الخارجة العام ويبلغ من العمر 29 سنة، تخصص أطفال، ومتزوج ولديه طفل والثاني محمد 28 سنة، مدرس مساعد بكلية الطب جامعة أسيوط تخصص رعاية حرجة للأورام، وهو حاليا خاطب ونجح في بناء حياته الخاصة والثالثة فاطمة طبيبة بمستشفى الأورام الجامعي جامعة أسيوط 25 سنة.

وقالت: "أمنيتي زيارة بيت الله الحرام، وأطمئن علي أولادي في زواج ابني الأوسط وبنتي الصغري وأراهم في منازل الزوجية سعداء، وأحمل أطفالهم على أيدي".

وأكدت أنها سعيدة باختيارها كأم مثالية على مستوى الوادي الجديد، بينما أكد نجلها الأوسط الدكتور محمد حسين، مدرس مساعد بكلية طب جامعة أسيوط، أنه تقدم بأوراق والدته في مسابقة الأم المثالية بالتنسيق مع أحد الجيران عرفانا منه ومن أشقائه بالجميل الذي قدمته لهم.