في طب وجراحة العيون.. جامعة الإسكندرية تنظم قوافل طبية لأفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

أعلن الدكتور علاء رمضان، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عن تنظيم قوافل طبية هذا العام إلى عدة دول أفريقية منها غينيا وتنزانيا وتشاد فى تخصص طب وجراحة العيون، وذلك في إطار اهتمام الجامعة بالبعد الأفريقي ودعم دور مصر الرائد فى القارة السمراء.

وقال نائب رئيس جامعة الإسكندرية، في تصريح على هامش ترأسه مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، اليوم الإثنين، إن الجامعة ستنظم مؤتمراً دولياً تحت عنوان "مصر وإفريقيا فى عالم متغير" وذلك فى الأسبوع الأول من نوفمبر المقبل.

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ومن ناحية أخرى، أوضح "رمضان" أن وافق على تطبيق الجامعة بالتعاون مع المحافظة وبعض الجمعيات الأهلية منظومة مشتركة للإدارة المتكاملة للمخلفات من جمع فصل المخلفات الصلبة من المنبع وإعادة تدويرها.

وأشار إلى أن المنظومة تهدف إلى الوصول بمبنى إدارة الجامعة والمجمع النظرى والمجمع الطبى وكلية الهندسة والمربع السكنى المحيط بهم ليكونوا مناطق نموذجية فى جمع المخلفات وفصلها، بالإضافة إلى تنفيذ المشروع التجريبى لجمع ومعالجة لمبات الفلورسنت.

ووجه نائب رئيس الجامعة، وكلاء الكليات بضرورة تكثيف الإعلان عن الكشف المبكر لسرطان الثدى للسيدات من أعضاء هيئة التدريس، موضحا أنه سيتم حصر أعداد منتسبى الجامعة من السيدات العاملات لإجراء الفحوصات اللازمة على نفقة الجامعة.