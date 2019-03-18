الهند: مقتل جندي وإصابة 3 آخرين في إطلاق نار للقوات الباكستانية

محمد اسماعيل - القاهرة - نيودلهي - (د ب أ):

أعلن الجيش الهندي اليوم الاثنين مقتل جندي وإصابة ثلاثة آخرين بإصابات خطيرة خلال قصف جديد للقوات الحدودية الباكستانية في إقليم كشمير المتنازع عليه.

وجرى رصد عدة خروقات لوقف إطلاق النار في المنطقة الحدودية، عقب تصاعد حدة التوتر بين الجارتين النوويتين خلال الأسابيع الماضية.

وتم تسجيل أحدث خرق لوقف إطلاق النار على طول خط السيطرة في قطاع سونديرباني في منطقة راجوري صباح اليوم.

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وقال مسؤولو الجيش الهندي إن قصف القوات الباكستانية أدى لمقتل جندي، في حين جرى نقل ثلاثة آخرين للمستشفى. وقام الجيش بالرد، وتوقف تبادل إطلاق النار بعد ساعتين.

ويشار إلى أن خط السيطرة يمثل الحدود الفعلية التي تقسم إقليم كشمير إلى قسمين، أحدهما يخضع لسيطرة الهند والأخر باكستان.

وكان هجوم انتحاري، نفذته جماعة تتخذ من باكستان مقرا لها، قد أودى بحياة 40 من أفراد قوات شبه العسكري في الجزء الذي يخضع لسيطرة الهند من كشمير العام الماضي، مما أدى لتصاعد حدة التوتر بين الدولتين، وتم تخفيفها لاحقا بمساعدة عدد من الدول.