الحرب ضد “الحريك” مستمرة.. حجز قوارب مطاطية وأجهزة لتحديد المواقع البحرية

أوقفت الشرطة القضائية بالناظور، صباح اليوم الاثنين، أربعة أشخاص من بينهم سيدة للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تنشط في تنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار في المخدرات.

وقالت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ توصل “اليوم 24” بنسخة منه، إن المشتبه فيهم الأربعة “يوجد من ضمنهم شخص مبحوث عنه على الصعيد الوطني، بموجب خمس مذكرات بحث من أجل تنظيم الهجرة غير المشروعة”، وتم توقيفهم خلال عملية جرى تنفيذها بكل من من مدينة الناظور ومنطقة تزارين التابعة لإقليم الدريوش، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

وكشف المصدر ذاته، أن عمليات التفتيش “أسفرت عن حجز ثلاثة قوارب مطاطية، ومحركات ومضخات هوائية وأجهزة لتحديد المواقع البحرية، ومبالغ مالية مهمة بالعملة الوطنية والأوروبية”، فضلا عن “حوالي كيلوغرام ونصف من مخدر الشيرا، و320 علبة سجائر مهربة، وأسلحة بيضاء من مختلف الأحجام”. واحتفظت الشرطة بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة، من أجل الكشف عن ارتباطات “الشبكة الإجرامية” المحتملة داخل المغرب وخارجه، بحسب البلاغ.