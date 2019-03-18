كريم بركاوي: “سعيد بالتأهل التاريخي للحسنية وسأعود للتداريب الأسبوع المقبل”

عبر كريم بركاوي، مهاجم فريق حسنية أكادير، عن سعادته الكبيرة لتأهل فريقه، وفخره بأن يكون ضمن الجيل الذي يصنع أمجاد الفريق السوسي، مشيرا إلى أنه سيعود إلى استئناف التداريب الخاصة في غضون الأسبوع المقبل.

وقال كريم بركاوي ل”ليوم24″: اخترت أن أشاهد مباراة يوم أمس بين فريقنا ونهضة بركان، رفقة عائلتي داخل المنزل، ولا اخفيكم أننا عشنا جميعا على الأعصاب حتى سماع صافرة النهاية لنحتفل جميعا احتفالا عائليا بالإنجاز التاريخي للغزالة السوسية”

وأضاف بركاوي: “أشكر جميع اللاعبين على قتاليتهم وصمودهم إلى غاية بلوغ دور الربع النهائي في كأس “الكاف”، إذ أبانوا على شغفهم وحبهم للفريق، واستطاعوا أن يدخلوا الفرحة في نفوس مختلف الجماهير المغربية والسوسية خصوصا، في مباراة أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها عنوان للروح الرياضية، حيث خلق نهضة بركان صعوبة كبيرة طيلة المباراة وكاد أن يسجل في عديد المرات ويحول دون تأهل الحسنية، لكن شاءت الأقدار أن تنتعش الرياضة في جهة سوس وتعاد الثقة بين الجماهير.

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أما عن حالته الصحية، أكد بركاوي أنها في تحسن مستمر، بعد خضوعه لتمرينات خفيفة خاصة لمدة أسبوعين تنفيذا للتعليمات الطبية، في انتظار العودة إلى التدريبات داخل الملعب الاسبوع المقبل وفق برنامج خاص به، وذلك بعد إصابته علي مستوى الكاحل في مباراة الحسنية أمام سريع واد زم.

يشار أن اللاعب البركاوي، قد اضطر لعرض حالته، على عبد الرزاق هيفتي، طبيب منتخب المغرب، الشهر الماضي، حيث واصل اللاعب علاجه تحت إشرافه.

يذكر أن حسنية أكادير تأهل، أمس الأحد، إلى ربع نهائي الكونفيدرالية الإفريقية، بعد فوزه على نهضة بركان بهدف دون رد.