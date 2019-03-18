يعتزم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، حظر الاحتجاجات في ساحة الشانزليزيه، بعد أعمال العنف التي شهدتها المنطقة أول من أمس السبت في باريس، بالتزامن مع احتجاجات حركة “السترات الصفراء”.
ونقلت وكالة “رويترز” عن مصدر في قصر الإليزيه القول، إن الرئيس ماكرون، الذي يجتمع مع وزراء الداخلية والعدل اليوم، وعد باتخاذ تدابير حازمة في أسرع وقت ممكن لمنع تكرار أعمال العنف.
وشهدت العاصمة الفرنسية باريس، أول من أمس السبت، عمليات سلب ونهب للمحال التجارية في شارع الشانزليزيه، وذلك في الأسبوع الثامن عشر من مظاهرات “سترات صفراء”.
وأفادت وكالة “فرانس برس” بأنه تم استهداف المحال التجارية والمطاعم في المبان الراقية وسط العاصمة، حيث قامت مجموعات من المتظاهرين الملثمين بإلقاء الحجارة على الشرطة التي تحمي النصب التذكاري “قوس النصر”.
وردت الشرطة بالغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.
من جهته، طالب وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستانير، الشرطة بالتعامل بأقصى درجات الحزم مع مثيري الشغب في باريس، عقب اندلاع اشتباكات بين الشرطة ومتظاهري السترات الصفراء، الذين يواصلون احتجاجاتهم للأسبوع الـ18 على التوالي.
وكتب كاستانير، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل تويتر، قال فيها “إنهم دعوا إلى العنف وأتوا ليروا الفوضى تعم باريس، تسلل إليهم مدربون محترفون وملثمون”.
وأضاف الوزير “تعليماتي إلى الشرطة في باريس هي التعامل بأقصى درجات الحزم مع هذه الهجمات غير المقبولة”.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد مظاهرات “السترات الصفراء”..ماكرون يستعد لمنع التظاهر في “الشانزيليزيه” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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