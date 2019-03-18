الـ”كاف” يعين حكم مباراة “السوبر” بين الرجاء والترجي التونسي

عين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما، من أجل إدارة مباراة “السوبر” التي ستجمع بين الفريق الأخضر، والترجي التونسي، في 29 من شهر مارس الجاري، بملعب “الغرافة” في العاصمة القطرية الدوحة.

ويعتبر تيسيما من أبرز الحكام في القارة “السمراء”، وسبق له أن أدار مجموعة من المباريات المهمة، خاصة ذهاب نهائي عصبة الأبطال الإفريقية، في النسخة قبل الماضية، بالإضافة إلى اخياره ضمن الوفد التحكيمي الإفريقي الذي تواجد في “مونديال” روسيا الأخير.

ويهدف الفريق الأخضر، بطل كأس الاتحاد الإفريقي، مقارعة الترجي التونسي، بطل دوري الأبطال، والتتويج بهذه البطولة القارية الثمينة.