قتيل على الأقل وجرحى في إطلاق النار بهولندا.. والشرطة تتحدث عن دوافع إرهابية محتملة -صور

قتل شخص واحد على الأقل في إطلاق نار على ترامواي في مدينة اوتريخت الهولندية، بحسب ما أفادت وكالة “ايه ان بي” الهولندية للأنباء اليوم الاثنين.

ونقلت الوكالة عن أحد مراسليها قوله إن جثمان الضحية كان مغطى بقطعة قماش وممددا بين عربات الترامواي. ولم يصدر تأكيد رسمي لذلك بعد.

وكانت الشرطة الهولنيدية قد تحدثت عن وجود دوافع إرهابية محتملة قد تكون وراء إطلاق النار الذي جرى صباح اليوم.

وأكدت الشرطة في بيان نشر على حسابها في تويتر أن حادث إطلاق النار الذي وقع في منطقة 24 أكتوبر قد أدى إلى إصابة عدة أشخاص بجروح مضيفة بأنه “تم إغلاق المنطقة المحيطة ونحن نحقق في الأمر”.

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وعرض الإعلام المحلي صورا لرجال شرطة مقنعين ومسلحين وعربات اسعاف تحيط بالترامواي الذي توقف قرب جسر.

في السياق ذاته ذكرت قناة العربية نقلا عن مراسلها بأن 9 أشخاص أصيبو في الحادث، مشيرة إلى أن الشرطة تطارد المشتبه به.