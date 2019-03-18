عثرت عناصر الوقاية المدنية، أمس الأحد، في طنجة، على جثة شاب، يبلغ من العمر 14 سنة، بعدما قضى نحبه غرقا في إحدى البحيرات في منطقة اكزناية.
وحسب مصادر مطلعة لـ”اليوم 24″، فإن عناصر الغطس التابعة للوقاية المدنية انتقلت إلى مكان الحادث، فور توصلها بمكالمة هاتفية من أحد المواطنين، يخبرها بوجود حالة غرق، وبعد البحث في البحيرة، عثر على جثة الشاب.
ويوثق فيديو توصل به “اليوم 24” لحظات انتشال جثة الشاب من البحيرة، والأسى، والحزن باديان على أفراد أسرته، والعديد من أبناء المنطقة.
وتم نقل الهالك إلى مستودع الأموات الدوق دي طوفار في طنجة، بينما فتح تحقيق لمعرفة ظروف، وملابسات هذا الحادث.
كانت هذه تفاصيل خبر بحضور عائلته.. العثور على جثة شاب غرق في بحيرة -فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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