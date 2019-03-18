منحة برنامج آفاق للأفلام الوثائقية

القدس - بواسطة محمد عز العرب -

عن الفرصة

يدعم "برنامج آفاق للأفلام الوثائقية"، الذي تم إطلاقه في 2013، الأفلام الوثائقية الإبداعية في المنطقة العربية. يستقبل البرنامج مشاريع الأفلام الوثائقية القصيرة والمتوسّطة والطويلة في مراحل التطوير والإنتاج والإنتاج النهائي.

تفاصيل المنحة

تقدم "آفاق" منحاً تتراوح قيمتها بين بضعة آلاف وخمسين ألف دولار أمريكي كحد أقصى. إذا لم يقم الحاصل(ة) على المنحة بتوقيع عقد منحته مع آفاق خلال 60 يوماً من إرسال العقد، يتم إلغاء المنحة. يجب تنفيذ المشاريع في مدة أقصاها سنتين من تاريخ توقيع العقد، ويُتَوقّع من الحاصل(ة) على المنحة إرسال التقارير السردية والمالية الضرورية خلال هذه المهلة. لا يسمح بأكثر من تمديدين زمنيين مبررين وموافق عليهما من قبل " آفاق" خلال مدة المنحة. لا تقدم آفاق منح سفر. يمكن تغطية نفقات السفر من خلال منحة آفاق فقط عندما يكون السفر جزءًا أساسيًا من تنفيذ المشروع.

المتقدمون المؤهلون للدعم

يدعو الصندوق العربي للثقافة والفنون (آفاق) المخرجين والمنتجين العرب الذين يعيشون في المنطقة العربية أو المهجر لتقديم طلبات الدعم. يمكن لمنتج غير عربي التقدم بطلب دعم شرط أن يكون مخرج المشروع عربيًا. تشجّع آفاق بشدة أن تكون للمشاريع المقدمة في مرحلة الإنتاج والإنتاج النهائي مرتبطة بمنتج. يتم قبول الطلبات بغض النظر عن العمر، عدد سنوات الخبرة، بلد الإقامة (الوطن العربي أو المهجر)، العِرق، الديانة أو أي عوامل أخرى.

يحقّ للمنتج تقديم طلبين كحد أقصى في الفئة ذاتها خلال فترة استقبال الطلبات ذاتها بشرط ألا يكون لديه منح مفتوحة أخرى، وألا يكون المشروعان مرتبطين بنفس المخرج.

المتقدمون غير المؤهلين للدعم

لن ينظر الصندوق العربي للثقافة والفنون في الطلبات المقدمة إليه من:

أعضاء مجلس أمناء الصندوق وشركاء أعمالهم ومن تربطهم بهم صلة قربى. موظفي الصندوق وشركاء أعمالهم ومن تربطهم بهم صلة قربى. أعضاء لجان تحكيم الدورة الحالية. الحاصلين(ات) على منحتين في سنتين متتاليتين قبل مرور سنتين على المنحة الأخيرة (مثال: الحاصل(ة) على منحتين في العامين 2016 و2017، يمكنه التقدم بطلب جديد بدءًا من العام 2020). المخرج(ة) الذي لديه منحة مفتوحة من "آفاق" في فئة السينما أو في برنامج آفاق للأفلام الوثائقية (سواء أكان العقد باسمه أو باسم المنتج). يحق لكل مخرج(ة) التقدم بطلب منحة واحدة في نفس الفئة.

شروط مصاريف المنحة

تغطي المنحة المصاريف المتعلقة بالمشروع فقط (بما في ذلك بدل أتعاب المخرج أو/و المنتج). لن يتم تغطية المصاريف التشغيلية أو شراء المعدات من خلال المنحة. الشروط الزمنية والمكانية للمشاريع المؤهلة للدعم لا تدعم "آفاق" المشاريع بمفعول رجعي أي المشاريع التي انتهى تنفيذها. بالنسبة للمشاريع التي بدأ العمل عليها قبل المنحة، في حال اختيار المشروع لنيل المنحة، تغطي آفاق المصاريف التي تمت بعد تاريخ توقيع العقد. يمكن أن ينفذ المشروع في أي مكان طالما أنه ينفذ من قبل فنانين عرب أو له صلة بالعالم العربي في حالة المؤسسات غير العربية التي تحصل على منحة. يجب ألّا تتجاوز الفترة الزمنية للمشروع 24 شهرًا.

كيفية التقدم بطلب المنحة

طلبات المشاريع لهذه الفئة متوفّرة باللغتين العربية والإنكليزية. على المتقدم(ة) بالطلب اختيار إحدى اللغتين. يجب ملء استمارة الطلب إلكترونياً في الصفحة المخصصة لتقديم الطلبات. الطلبات المرسلة عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي لن تتم مراجعتها.

يتلقى مرسل(ة) الطلب رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني عند استلام الطلب الإلكتروني. ينصح بمتابعة عملية استلام المواد المرسلة بواسطة البريد، إذ أنّ آفاق غير ملزمة بالتواصل مع مقدم(ة) الطلب في حال عدم اكتمال أي جزء من الطلب.

لن يتم قبول الطلبات غير المكتملة.

لتقديم الطلب، يرجى تسجيل دخولكم إلى الموقع باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور. سيتم توجيهكم إلى الطلبات بشكل مباشر فور تسجيل دخولكم إلى الموقع. في حال لم يكن لديكم حساب على موقع "آفاق".

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المواد الداعمة

إذا كان الطلب مقدّمًا من قبل المنتج يرجي توفير نماذج عن أعمال المخرج(ة) السابقة في حال توفّرها. لن يتم تقييم الطلبات غير المكتملة والتي لا تضم المواد الداعمة المطلوبة، ­­­­كما أنّه لن يتم التواصل مع المتقدّم(ة) بالطلب بخصوص المواد الداعمة الناقصة. للمشاريع في مرحلة الإنتاج النهائي، يرجى إرفاق نسخة عمل أو نسخة أولية (10 دقائق أو أكثر للمشاريع المتوسطة الطول، 25 دقيقة أو أكثر للمشاريع الطويلة). يمكن إرسال شريط ترويجي (trailer) بالإضافة إلى نسخة العمل أو النسخة الأولية. للمشاريع في مرحلة الإنتاج، يرجى إرسال مجموعة من المشاهد الممنتجة من المشروع المقترح. يمكن إرسال شريط ترويجي (trailer) بالإضافة للمشاهد المحرّرة. لمشاريع التحريك، أو تلك التي تتضمّن التحريك، يرجى إرفاق mood board. جميع المرفقات المطلوبة والمواد الداعمة يمكن أن ترفق بالطلب مباشرة، إمّا عن طريق تحميلها في الخانة المناسبة أو إضافة روابط. كما يمكن إرسال بعضها عبر البريد إلى مكتب "آفاق". تحمّل المواد الداعمة للمشروع ونماذج الأعمال السابقة التي لا يتخطّى حجمها 10 MB في الخانات المناسبة في الطلب مباشرة. أما المواد الداعمة للمشروع التي يتخطّى حجمها 10 MB فيمكن أن تضاف إلى الطلب عبر روابط لملفات موجودة على مواقع تبادل الملفات (مثل Dropbox وVimeo وYouTube ...). يرجى التنبّه إلى أن "آفاق" لا تعيد أيًّا من المواد المرسلة مع الطلب. للمزيد من المعلومات حول المواد الداعمة، يرجى التواصل مع فريق إدارة المنح. يجب إرفاق ميزانية مفصّلة لكل المشاريع المقدّمة.

التقييم وعملية الاختيار

بعد إقفال باب قبول الطلبات، ستقوم آفاق بتحقّق إداري للتأكد من أن الاستمارات كاملة وتنطبق عليها شروط المنح. وحدها الاستمارات التي تستوفي الشروط الإدارية سيتم قبولها. ستقوم لجنة من القرّاء المستقلّين بتقييم الاستمارات المستلمة واختيار الطلبات التي سيتم إرسالها للجنة من المحكمين المستقيلن الذين سيقومون بدورهم بدراستها واختيار المشاريع التي ستنال المنح. يرجى الاطلاع على عملية التقييم لمزيد من التفاصيل.

سيتم إرسال رسالة بريدية أوتوماتيكية للذين لم يتم اختيارهم خلال مرحلة التقييم الأولى.

آفاق غير ملزمة بتغطية كامل المبلغ المطلوب.

الإعلان عن النتائج

يتم الإعلان عن أسماء الحاصلين(ات) على المنح على موقع آفاق الإلكتروني وعلى صفحة فيسبوك الخاصة بالصندوق، وذلك بعد انتهاء مرحلة التقييم والتحكيم. سيتم إرسال رسالة بريدية للذين لم يتم اختيارهم لنيل منحة.

عقود المنح

ما إن يتم الإعلان عن أسماء الحاصلين(ات) على المنح، سيقوم الصندوق بإرسال عقد المنحة للتوقيع. يشمل العقد تاريخ بدء وانتهاء المشروع، قيمة المنحة، المتطلبات المالية، جدول الدفعات، الشروط العامة، شروط التعديل، التقارير المطلوبة ومخرجات المشروع.

شروط وجدول الدفع

لمنح التطوير، ينال الحاصل(ة) على المنحة 70% من قيمة المنحة كدفعة أولى. بعد انتهاء المشروع وتسليم مخرجاته والتقارير السردية والمالية، سيتم تحويل الـ30% المتبقية من قيمة المنحة. لمنح الإنتاج، ينال الحاصل(ة) على المنحة 25% من قيمة المنحة كدفعة أولى. بعد صرف 80% من الدفعة الأولى وبدء التصوير، على الحاصل(ة) على المنحة تقديم تقارير سردية ومالية مرحلية. بعد الموافقة على هذه التقارير تقوم آفاق بتحويل الدفعة الثانية والبالغة 60% من قيمة المنحة. بعد تقديم التقارير السردية والمالية النهائية والمخرجات النهائية للمشروع، تقوم آفاق بتحويل الدفعة الأخيرة (15% من قيمة المنحة) ويتم إقفال المنحة. لمنح الإنتاج النهائي، ينال الحاصل(ة) على المنحة 50% من قيمة المنحة كدفعة أولى. بعد انتهاء المشروع وتسليم مخرجاته والتقارير السردية والمالية، سيتم تحويل الـ50% المتبقية من قيمة المنحة. على الحاصل(ة) على المنحة تقديم 10 نسخ من المنتج النهائي للمشروع، حيث ينطبق ذلك. كما على الحاصل(ة) على المنحة تزويد آفاق بمواد توثيقية للمشروع (بصرية، كتابية وغيرها).

آخر موعد للتقديم: 01 أيار (مايو) 2019

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