بالفيديو.. ما فعله احد العراقيين في حادثة نيوزلندا

الخليج 365/ بغدادكان الشاب العراقي حسين حازم أحد ضحايا الهجوم الإرهابي، الذي وقع في مسجد في مدينة كرايست تشيرش، والذي راح ضحيته 50 شخصا، يوم الجمعة الماضي.

وعاشت الخطاطة العراقية الشهيرة جنة عدنان عزت، لحظات عصيبة فور سماعها بخبر الهجوم، كون ابنها يقطن في نيوزيلاندا.

وفشلت مساعي عزت لمعرفة مصير ابنها، الذي ذهب لصلاة الجمعة في ذلك اليوم، وبعد أيام من الترقب والحزن جاءها الخبر اليقين، أمس الأحد، يفيد بأن حسين كان من ضمن ضحايا الهجوم.



وكتبت عزت عبر حسابها الخاص على "فيسبوك": "البشرى باستشهاد ولدنا حسين حازم حسين باشا مصطفى العمري"، هنيئا لك ايها الابن البار، كنت على وضوء وعلى سجادة الصلاة في بيت الله وفي صلاة الجمعة. نرجو لك من الله المغفرة وبيتا في الجنة أبشر يا ضناي والديك راضين عليك".

وقال صديق حسين في مقطع فيديو نشرته جنة عدنان عزت ان "أحد أصدقائنا الذين كانوا داخل المسجد وقت الهجوم شهد كل العملية وأخبرنا أنه عندما دخل الإرهابي للمسجد، بدأ الناس بالهرب، إلا حسين، الذي قام من مكانه واقفا، وصرخ على القاتل قائلا أخرج من هنا، قبل أن يركض محاولا حماية المصلين، ليستشهد خلال محاولته حمايتهم".

وشهدت مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا هجوما داميا، يوم الجمعة، حينما أطلق شخص النار على مُصلين في مسجدين مختلفين، ما أسفر عن مقتل 50 شخصا، وإصابة نحو 50 آخرين.

