بالصور.. هلع وانتشار أمني في أوتريخت بهولندا إثر حادث إطلاق نار

تشهد مدينة أوتريخت، وسط هولندا، حالة من الهلع والانتشار الأمني إثر حادث إطلاق نار اعتبرته الحكومة، التي في حالة انعقاد، قد يكون "إرهابيًا".



وأعلنت الشرطة الهولندية، في بيان لها، وقوع إطلاق نار في ساحة محطة الترام وسط مدينة أوتريخت، التي تشتهر بالنشاطات الثقافية، أسفر عن سقوط قتيل ومصابين.





انتشار أمني

وأوضحت الشرطة أنها طوقت المكان بينما كانت خدمات الطوارئ في مكان الحادث.

وأشارت إلى أنه "تم نشر العديد من طائرات الهليكوبتر الطبية لتقديم المساعدة كون مطلق النار ما زال طليقًا".

ولفتت إلى أن "التحقيقات حول الحادث قد بدأت"، مشيرة إلى أنها تضع في الحسبان احتمالية "العمل الإرهابي".

وطالبت الشرطة الهولندية المدارس في أوتريخت بإغلاق أبوابها حتى إشعار آخر.





بدوره، أكد رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، أن حكومته تعقد اجتماعًا لمناقشة الأزمات بعد حادث إطلاق النار في أوتريخت.

وأوضح روته، في بيان، أن قوات الأمن في هولندا تعزز الإجراءات الأمنية في المطارات والأماكن العامة الحيوية ومقر الحكومة في لاهاي.

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وأكد على أنه جرى رفع حالة التهديد الإرهابي في أوتوريخت لأقصى درجة.





سقوط قتيل

قالت متحدثة باسم الشرطة إن السلطات الهولندية تشتبه في مقتل شخص في إطلاق نار على الترام.

وهو ما أكده مراسل لمحطة الإذاعة الوطنية الهولندية "إن إوه إس" بأن ملاءة بيضاء وضعت فوق جثة بالقرب من الترام حيث وقع إطلاق النار.

ويأتي الحادث بعد 3 أيام من استهداف مسجدين بمدينة "كرايست تشيرتش"، أثناء الصلاة، في هجوم إرهابي أسفر عن مقتل 50 شخصا وإصابة 50 آخرين نفذه شخص أسترالي يدعى "بيرنتون هاريسون تارانت".





أوتريخت الثقافية

ووقع الحادث في عاصمة مقاطعة أوترخت، التي تعد أكثر المدن كثافة سكانية في المقاطعة، كما تعد رابع أكبر المدن الهولندية من حيث الكثافة السكانية.

تزخر المدينة بالعديد من المباني والعمائر القديمة، كما أنها مقر لجامعة أوترخت أكبر جامعات هولندا إضافة لعدد من المؤسسات التعليمية والبحثية العليا.

وتعتبر المدينة صاحبة أعلى نسبة في النشاطات الثقافية في هولندا بعد مدينة أمستردام.



