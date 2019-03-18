مقتل جنديين عراقيين في اشتباكات مع عناصر من حزب العمال الكردستاني

قتل جنديان عراقيان في اشتباكات وقعت مساء الأحد بين الجيش العراقي وعناصر من حزب العمال الكردستاني التركي، الذي يخوض نزاعا مسلحا مع أنقرة.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني التابعة للجيش العراقي، أن "قوة من عناصر حزب العمال الكردستاني اعتدت على حاجز أمني تابع لقيادة عمليات نينوى، وقامت بدهس جندي، فنشب على أثره اشتباك بين الطرفين أسفر عن استشهاد جنديين".

كما أدى الاشتباك الى إصابة 5 من عناصر حزب العمال الكردستاني بجروح، وفقا للبيان.

ووقعت الاشتباكات في منطقة تقع على بعد نحو 100 كيلومتر إلى الغرب من مدينة الموصل أكبر مدن شمال العراق، وهي ليست بعيدة عن الحدود مع سوريا.

وقال محما خليل، قائم مقام سنجار البلدة القريبة من موقع الاشتباكات: "هذه المرة الأولى التي تحدث فيها اشتباكات مسلحة بهذا الحجم في المنطقة".

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وأشار بيان خلية الإعلام الأمني إلى أن الاشتباكات اندلعت عند "مطالبة أحد الجنود باستحصال الموافقات الأمنية للسماح لعناصر حزب العمال باجتياز الحاجز الأمني".

ولا علاقة لهذه الاشتباكات بمطالب تركيا المتكررة لتنفيذ عملية عسكرية مشتركة مع إيران ضد عناصر حزب العمال الكردستاني التركي وحزب الحياة الحر (بيجاك)، وهو حزب كردي إيراني معارض يمثل امتدادا لحزب العمال الكردستاني، ويتواجد كلاهما في معاقل خلفية تقع في شمال العراق.

وقتل مواطن كردي عراقي بنيران قوات تركية خلال مظاهرة اندلعت نهاية شهر يناير/كانون الثاني بالقرب من قاعدة للقوات التركية في شمال العراق.

واستدعت بغداد السفير التركي فيما اتهمت أنقرة حزب العمال الكردستاني بتحريض المتظاهرين على مهاجمة قاعدته آنذاك.