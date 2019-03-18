تشابه في الصندوق الأسود لطائرتي إثيوبيا وإندونيسيا

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الطائرة الإثيوبية
قالت وزارة النقل الإثيوبية، إن بيانات استخلصت لرحلة طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية التي تحطمت قبل أسبوع، تشير إلى «تشابه واضحة» مع الطائرة التي تحطمت قبالة إندونيسيا في أكتوبر الماضي، لافته إلى أن كلتا الطائرتان من طراز بوينج 737 ماكس 8، جاء ذلك بعد أن تحطمت طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية، يوم الأحد الماضي، بعد إقلاعها من أديس أبابا، ما أدى إلى مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 157 راكبا، إذ صرحت وزيرة النقل الإثيوبية، دجماويت موجوس للصحفيين، بأنه سيصدر تقرير أولي حول حادثة التحطم في غضون 30 يوما، وفقًا لما ذكرته الـbbc.
وأضافت الوزيرة: «لوحظت أوجه تشابه واضحة بين رحلة الخطوط الجوية الإثيوبية رقم 302 ورحلة الخطوط الجوية الإندونيسية ليون إير 610، الأمر الذي سيخضع لمزيد من الدراسة والفحص أثناء التحقيق». وفي كلتا الحالتين، أظهرت بيانات تتبع الرحلات أن ارتفاع الطائرة قد تذبذب بشكل حاد، حيث بدا أن الطائرتين واجهتا
وأضافت الوزيرة: «لوحظت أوجه تشابه واضحة بين رحلة الخطوط الجوية الإثيوبية رقم 302 ورحلة الخطوط الجوية الإندونيسية ليون إير 610، الأمر الذي سيخضع لمزيد من الدراسة والفحص أثناء التحقيق».
وفي كلتا الحالتين، أظهرت بيانات تتبع الرحلات أن ارتفاع الطائرة قد تذبذب بشكل حاد، حيث بدا أن الطائرتين واجهتا مشكلة عدم انتظام في عمليتي الصعود والهبوط.
وأقيمت أمس الأحد في إثيوبيا وكينيا مراسيم الدفن للضحايا الـ157، الذين قضوا في حادث تحطم الطائرة الإثيوبية، إذ بكى أقارب الضحايا على التوابيت الحمراء التي مثلت الضحايا الإثيوبيين الـ12، في كاتدرائية «هولي ترينيتي» في العاصمة أديس أبابا.
واحتوت بعض التوابيت على تراب من موقع احتراق حطام الطائرةـ لأنه لم يكن من الممكن استعادة جثث الضحايا.
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