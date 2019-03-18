إطلاق نار في مترو هولندا.. وأنباء عن إصابة 9 أشخاص

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إطلاق نار - صورة أرشيفية
أصيب عدة أشخاص، اليوم الإثنين، في إطلاق نار في مدينة أوتريخت وسط هولندا، وذلك بحسب ما أعلنت سلطات المدينة. وقالت الشرطة إن ساحة محطة الترام وسط المدينة قد طوقت بينما كانت خدمات الطوارئ في مكان الحادث.ونشرت الشرطة تغريدة عبر حسابها على موقع "تويتر" ذكرت فيها: "حادث إطلاق النار، أبلغ عن عدة جرحى. وبدأت خدمات المساعدة"، مضيفة "إنه حادث إطلاق نار في الترام. وقد تم نشر العديد من طائرات الهليكوبتر الطبية لتقديم المساعدة"، وذلك حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية.
ووردت أنباء أولية عن إصابة 9 أشخاص، وفرار المشتبه به في إطلاق النار. كما أعلنت الشرطة في وقت لاحق، أن التحقيقات حول الحادث قد بدأت، مشيرة إلى أنها تضع في الحسبان احتمالية "العمل الإرهابي".من جهته، أعلن رئيس الوزراء الهولندي أن الحكومة تجري محادثات أزمة بعد واقعة إطلاق النار. وفي فبراير الماضي، فتحت
ووردت أنباء أولية عن إصابة 9 أشخاص، وفرار المشتبه به في إطلاق النار. كما أعلنت الشرطة في وقت لاحق، أن التحقيقات حول الحادث قد بدأت، مشيرة إلى أنها تضع في الحسبان احتمالية "العمل الإرهابي".من جهته، أعلن رئيس الوزراء الهولندي أن الحكومة تجري محادثات أزمة بعد واقعة إطلاق النار.
وفي فبراير الماضي، فتحت الشرطة الهولندية النار، على شخص بالقرب من مبنى البنك المركزي الهولندي في أمستردام، وأفادت الشرطة بأنها أطلقت النار على شخص في ويستيندي بامستردام في نحو الساعة السابعة و15 دقيقة مساءً بالتوقيت المحلي، مشيرة إلى أنها أغلقت الشارع جزئيا لإجراء التفتيش.
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