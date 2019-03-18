انت الان تتابع إصابة كثيرين في إطلاق نار بمدينة أوتريخت الهولندية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قالت الشرطة إن كثيرين أصيبوا في إطلاق نار في مدينة أوتريخت وسط هولندا صباح اليوم الاثنين.
وأضافت الشرطة أن السلطات طوقت ميدانا في محطة للترام بوسط المدينة وانتشرت خدمات الطوارئ في المكان.
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