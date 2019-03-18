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إصابة كثيرين في إطلاق نار بمدينة أوتريخت الهولندية قالت الشرطة إن كثيرين أصيبوا في إطلاق نار في مدينة أوتريخت وسط هولندا صباح اليوم الاثنين. وأضافت الشرطة أن السلطات طوقت ميدانا في محطة للترام بوسط المدينة وانتشرت خدمات الطوارئ في المكان.

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