الان تتابع جيش الاحتلال الإسرائيلي يتراجع عن رواية قتل منفذ عملية “أريئيل” والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الضفة الغربية - الخليج 365:
تراجع جش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، عن رواية أذاعها في وقت سابق، بمقتل منفذ عملية مستوطنة أريئيل، وأفاد أنه اعتقل مساعده في منطقة بروقين بالضفة الغربية.
وفي سياق متصل، أعلنت عائلة الحاخام المستوطن أحاد إيتنغر، اليوم، وفاته، بعد إصابته بجروح خطيرة في هجوم فلسطيني، أدى أيضاً إلى مقتل جندي وإصابة آخر عند مفترق مستوطنة أرييل بالضفة الغربية المحتلة.
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