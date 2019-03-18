وفاة حاخام إسرائيلي متأثرا بجروح أصيب بها أمس في هجوم بالضفة الغربية

لقي حاخام إسرائيلي حتفه اليوم الاثنين متأثرا بجروح أصيب بها في العملية التي وقعت أمس في سلفيت بالضفة الغربية.

وكان تم أمس إعلان مقتل جندي وإصابة الحاخام وجندي آخر. ولا يزال الجندي الآخر يرقد في أحد المستفيات للعلاج من إصاباته الخطيرة.

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